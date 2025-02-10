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Тысячи художников призвали отменить аукцион работ, созданных ИИ

Сегодня в 11:20
Фото: Andrian Valeanu/Unsplash

Тысячи художников призвали аукционный дом Christie’s отменить продажу произведений искусства, созданных с помощью искусственного интеллекта. По их мнению, технология, лежащая в основе этих работ, совершает «массовое воровство», пишет The Guardian.

Аукцион «Дополненный интеллект» был назван Christie’s первыми торгами, посвященными ИИ, и включает 20 лотов с ценами от 10 000 до 250 000 долларов за работы художников Рефика Анадола и покойного пионера ИИ Гарольда Коэна.

Письмо, призывающее отказаться от проведения аукциона, собрало 3000 подписей. В частности, обращение подписали Карла Ортис и Келли МакКернан, которые судятся с разработчиками ИИ, утверждая, что они использовали их работы для создания ИИ-изображений без их разрешения.

«Многие из произведений искусства, которые вы планируете выставить на аукцион, были созданы с помощью моделей искусственного интеллекта, которые, как известно, обучались на работах, защищенных авторским правом, без лицензии. Эти модели и компании, стоящие за ними, эксплуатируют людей-художников, используя их работы без разрешения или оплаты для создания коммерческих продуктов ИИ, которые конкурируют с ними», — сказано в обращении.

«Ваша поддержка этих моделей и людей, которые их используют, поощряет и еще больше стимулирует массовое воровство работ людей-художников компаниями ИИ», — добавили авторы письма.

Использование защищенных авторским правом работ для обучения моделей ИИ стало предметом конфликта между творческими людьми и технологическими компаниями. Ранее художники, авторы, издатели и музыкальные лейблы подали ряд исков о нарушении авторских прав.

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