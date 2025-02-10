Натали Портман снимется в ромкоме «Good Sex»

Натали Портман сыграет главную роль в романтической комедии «Good Sex» от Лены Данэм («Девчонки»), пишет Deadline.

В картине Портман сыграет успешного семейного психотерапевта по имени Элли, которая только что закончила десятилетние отношения и приближается к 40 годам. По совету подруги она вновь вовлекается в мир дейтинга Нью-Йорка.

Вскоре Элли обнаруживает, что ее жизнь движется в противоположных направлениях: с одной стороны — интрижка с 20-летним бруклинским хипстером, а с другой — многообещающие, более традиционные отношения с Аланом, успешным 50-летним мужчиной с Манхэттена.

«Когда романтическое распутье перерастает в полномасштабный кризис личности, Элли пытается разделить этих двух очень разных мужчин и разобраться в своих противоречивых желаниях, рискуя потерять их обоих» — гласит синопсис.