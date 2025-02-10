Пес из Японии проехал на скейтборде под туннелем из 40 человек и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Кокер-спаниель по кличке Кода из Японии попал в Книгу рекордов Гиннесса, продемонстрировав навыки катания на скейтборде. Он проехал под туннелем, образованным из ног 40 человек.

Кода установил рекорд на съемках итальянской телепрограммы «Lo Show Dei Record». У пса получилось это лишь со второй попытки. В первый раз он соскочил с доски, не сумев преодолеть необходимое расстояние.

Хозяйка кокер-спаниеля ― Сатоми Асано ― руководит кинологической школой. Она сказала, что в Японии тренеры часто наказывают собак, но она пытается изменить это. При дрессировке Асано использует научные методы позитивного подкрепления.

Скейтбординг не только принес славу Коде и Асано, но и укрепил их связь. «Благодаря похвалам и обучению он всему научился, — поделилась девушка. ― И наши отношения со временем стали лучше».