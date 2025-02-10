Полиция Индии не разрешила Эду Ширану спеть на улице

Полиция Индии запретила Эду Ширану спеть на улице перед концертом в городе Бенгалуру.

В сети завирусилось видео, в котором полицейский подходит к музыканту, когда он поет с толпой хит «Shape of You», и отсоединяет микрофон. После этого Ширан пожимает плечами и уходит со словами: «До скорых встреч!»

В полиции заявили, что организаторам мероприятия было отказано в разрешении на уличное выступление, которое проходило на Черч-стрит — одной из самых оживленных улиц.

«Я отказался дать разрешение, потому что на Черч-стрит очень много народа. Именно по этой причине его попросили освободить место», — сообщил представитель полиции Бенгалуру Шекар.

Однако Ширан в своих соцсетях заявил, что у него все же было разрешение на выступление. «Следовательно, то, что мы выступаем именно в этом месте, было запланировано заранее. Это не было просто случайным появлением. Впрочем, все в порядке», — уточнил он.