Канье Уэст запустил продажу футболок со свастикой

Канье Уэст представил новую коллекцию своего бренда Yeezy ― это белые футболки с черной свастикой. Сейчас на сайте Yeezy это единственный товар, все предыдущие были удалены.

Называются футболки «HH-01», что очевидно отсылает к нацистскому приветствию «Heil Hitler!» («Да здравствует Гитлер!»). Доступны три размера: S–M, M–L и XL–XXL. Стоимость одной футболки — 20 долларов без учета налогов и доставки.

В своем аккаунте в X рэпер признался, что хотел сделать такую футболку много лет. «Мой самый большой перформанс на данный момент», ― заявил он.

Уэст прорекламировал нацистский дроп во время Супербоула. В перерыве решающего матча НФЛ показали видео, снятое рэпером на айфон. В ролике артист сидел в стоматологическом кабинете и демонстрировал протез на своих зубах.

«Я потратил все деньги, выделенные на рекламу, на эти новые зубы. Поэтому мне снова пришлось снимать на айфон. Эм… Эээ… Эээ… Переходите на Yeezy.com», — сказал Уэст.

Пользователи в основном раскритиковали рэпера. Некоторые возмутились, что ему вообще дали эфирное время Супербоула после его антисемитских твитов.

Сам же Уэст принялся публиковать порно в своем аккаунте в X, а позже удалил профиль. В последнем посте он поблагодарил Илона Маска за возможность высказаться.