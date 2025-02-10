По роману Виктора Пелевина «Трансгуманизм Inc.» снимут сериал

По роману Виктора Пелевина «Трансгуманизм Inc.» снимут шестисерийный сериал. Об этом сообщает «Кинопоиск».

Действие романа развивается в отдаленном будущем, в котором за огромные деньги люди смогут сохранить сознание даже после смерти, переместив мозг в специальное хранилище.