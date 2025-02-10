По роману Виктора Пелевина «Трансгуманизм Inc.» снимут сериал

По роману Виктора Пелевина «Трансгуманизм Inc.» снимут шестисерийный сериал. Об этом сообщает «Кинопоиск».
Действие романа развивается в отдаленном будущем, в котором за огромные деньги люди смогут сохранить сознание даже после смерти, переместив мозг в специальное хранилище.
Постановщиком экранизации выступит театральный режиссер Василий Бархатов. Среди его постановок — оперетта «Летучая мышь» для Большого театра и оперы «Енуфа», «Мертвые души», «Братья Карамазовы» для Мариинского театра.
Сценарий он написал совместно с Анной Борисовой. Ранее они вместе работали над сериалом «С нуля». Релиз экранизации состоится на «Кинопоиске».