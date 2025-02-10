Мальчик из Великобритании спас тысячи коробочек из‑под сладостей от попадания на свалку

Шестилетний Тедди из британской деревни Нетли в Гемпшире собрал более 2500 пластиковых контейнеров из‑под сладостей, чтобы они не попали на свалку. Об этом сообщает Би-би-си.

Тедди разозлился, когда узнал, что контейнеры, в которых обычно продаются конфеты, шоколад или крекеры, не берут на переработку через придомовой сбор отходов. Хотя в некоторых регионах Великобритании есть такая возможность, в Гемпшире она пока отсутствует.

«Мы не можем сдавать эти коробки в обычный контейнер для вторсырья, но я хотел это изменить, чтобы спасти мир. <…> У нас одна планета, и мы должны заботиться о ней», ― пояснил свою мотивацию мальчик.

Тедди начал свою инициативу в 2024-м, собрав в прошлом году 358 коробочек. Он написал письмо в свою школу, которая в свою очередь разослала сообщение родителям. Вместе с мамой мальчик развесил плакаты на местных предприятиях, а его дедушка сходил на свалку и попросил сохранить все выброшенные контейнеры. Тедди также собирал коробки в домах людей и вытаскивал их из мусорных баков.

Недавно юный британец написал пост на фейсбуке*, где назвал себя «экологическим воином» и рассказал, что сотни тысяч таких контейнеров попадают на свалку или в океан. Это заметно активизировало его деятельность, и за месяц ему удалось собрать 2598 пустых коробочек.

Мама мальчика отметила: «Тедди осознает наши проблемы и действительно стремится донести эту информацию до людей и вдохновить других на то, чтобы изменить ситуацию». «Неважно, какие именно изменения вы вносите, насколько они велики или малы, они оказывают влияние на окружающую среду», ― добавила она. По словам женщины, когда она приходит домой, то видит на пороге все больше контейнеров, которые им оставляют люди.

Собранные коробочки из‑под сладостей передадут в центр переработки пластика. Сам же Тедди собирается сделать перерыв в своей экологической инициативе.