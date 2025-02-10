Для москвичей ввели обязательную регистрацию на «Мос.ру» для аренды электросамокатов

В Москве ввели обязательную верификацию на «Мос.ру» при аренде электросамокатов. Об этом сообщает Msk1.ru.
Теперь перед арендой электросамокатов необходимо пройти проверку через Mos ID и заполнить полностью учетную запись на сайте «Мос.ру». Такая же мера будет действовать и в Подмосковье.
По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, это необходимо для того, чтобы запретить детям и подросткам пользоваться сервисами кикшеринга.
В пресс-службе Whoosh рассказали, что в приложении аренды самокатов появится функция «Связать аккаунт с Mos ID». В Whoosh и «МТС Юрент» отметили, что в Москве и Подмосковье первые пять поездок на их электросамокатах можно будет совершить без авторизации на «Мос.ру», а с шестой поездки это станет обязательным.