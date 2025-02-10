Звезда сериала «Друзья» Дэвид Швиммер призвал принять меры против Канье Уэста за его полные ненависти «нацистские» посты в X.

Актер отметил, что «молчание — это соучастие». Он опубликовал в своих соцсетях пост с фотографией Йе и надписью «Я нацист» и написал: «Это так похоже на 2022 год. Мы не можем остановить ненормального фанатика, изрыгающего наполненную ненавистью, невежественную желчь… Но мы можем перестать давать ему мегафон, мистер Маск».

Обращаясь к гендиректору платформы, Швиммер добавил: «У Канье Уэста 32,7 млн подписчиков в X. Это вдвое больше, чем число существующих евреев. Его отвратительные высказывания приводят к насилию в реальной жизни по отношению к евреям.

Я не знаю, что хуже: тот факт, что он идентифицирует себя как нацист (что подразумевает, что он хочет истребить все маргинальные сообщества, включая свое собственное), или тот факт, что на данный момент нет достаточного возмущения, чтобы удалить и заблокировать его из всех социальных сетей».