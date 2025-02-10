Вчера / 16:42
Умер Олег Стриженов
Вчера / 17:49
В конце февраля в Москве ожидаются снегопады
Вчера / 15:56
В Италии посетительница музея споткнулась и порвала картину XVI века
Вчера / 14:57
В Подмосковье появилась улица Владлена Татарского
Вчера / 14:34
Сигурни Уивер согласилась на роль в «Мандалорце и Грогу», чтобы поиграть с Бейби Йодой
Вчера / 13:53
Ученые разработали идеальный рецепт приготовления яиц
Вчера / 13:18
В России впервые защитили магистерскую диссертацию из космоса
Вчера / 12:53
У нескольких пациенток московской клиники «Я здорова» развился сепсис
Вчера / 12:00
Шон Бейкер забрал главный приз Гильдии режиссеров США
Вчера / 11:10
Авторы мультфильма «Поток» озвучили капибару голосом верблюжонка. Он лучше вошел в роль
Вчера / 11:05
В России снизился спрос на бессрочный наем айтишников
Вчера / 10:06
Во время трюков в «Миссии невыполнима» Том Круз терял сознание от нехватки кислорода
Вчера / 09:58
Робби Уилльямс назвал составляющими своего успеха СДВГ, депрессию и пенис меньше среднего размера
Вчера / 09:55
«Дикий робот» победил в девяти номинациях анимационной премии Annie Awards
Вчера / 07:47
Участник Death Grips рассказал о распаде группы
Вчера / 06:30
Okko готовит документальный сериал по «Новейшей истории России в 14 бутылках водки» Дениса Пузырева
Обновлено вчера в 05:24
Второй сезон «Сегуна» начнут снимать осенью
Обновлено 8 февраля 2025 в 17:48
На Электрозаводе в Москве загорелось здание. Всех вывели
8 февраля / 17:45
Трамп не намерен депортировать британского принца Гарри из‑за «проблем с его женой»
8 февраля / 16:53
Создатель мультфильма «Властелин Колец» показал вырезанную сцену схватки Гэндальфа и Балрога
8 февраля / 16:45
Мужчина залез на главный алтарь собора Святого Петра и опрокинул канделябры XIX века
8 февраля / 15:59
«Оскар» может обязать фильмы, желающие поучаствовать в гонке, сообщать об использовании ИИ
8 февраля / 13:50
Qatar Airways отменила часть рейсов между Москвой и Дохой до конца февраля
8 февраля / 13:11
Патриция Аркетт и Ник Кейдж пообещали есть чеснок перед поцелуями в кино. Актер не сдержал слово
8 февраля / 12:18
В МГУ отметили у зумеров нехватку памяти и воображения
8 февраля / 11:50
Mschf придумал кольцо-конфету: чтобы увидеть бриллиант, нужно рассосать леденец
8 февраля / 11:25
Мартин Скорсезе высоко оценил «Носферату» Роберта Эггерса: «Это просто нечто»
8 февраля / 10:56
Фаррелл Уилльямс и Мишель Гондри отменили мюзикл «Золотой»

«Молчание — это соучастие»: Дэвид Швиммер призвал принять меры против Канье Уэста за его посты в X

Сегодня в 06:16
Фото: Ingenious Media

Звезда сериала «Друзья» Дэвид Швиммер призвал принять меры против Канье Уэста за его полные ненависти «нацистские» посты в X.

Актер отметил, что «молчание — это соучастие». Он опубликовал в своих соцсетях пост с фотографией Йе и надписью «Я нацист» и написал: «Это так похоже на 2022 год. Мы не можем остановить ненормального фанатика, изрыгающего наполненную ненавистью, невежественную желчь… Но мы можем перестать давать ему мегафон, мистер Маск».

Обращаясь к гендиректору платформы, Швиммер добавил: «У Канье Уэста 32,7 млн подписчиков в X. Это вдвое больше, чем число существующих евреев. Его отвратительные высказывания приводят к насилию в реальной жизни по отношению к евреям.

Я не знаю, что хуже: тот факт, что он идентифицирует себя как нацист (что подразумевает, что он хочет истребить все маргинальные сообщества, включая свое собственное), или тот факт, что на данный момент нет достаточного возмущения, чтобы удалить и заблокировать его из всех социальных сетей».

Тем временем Уэст сам удалил свою страничку в X. Перед этим он поблагодарил Илона Маска за возможность высказаться.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами