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В конце февраля в Москве ожидаются снегопады

Сегодня в 17:49
Фото: Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»

В Москве и на юго-западе России февраль «отработает» снегопадами и морозами за всю провальную зиму. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

В заключительной декаде месяца на юго-западе страны активизируются балканские циклоны, которые принесут в Черноземье и Поволжье обильные снегопады. К 23 февраля в регионе появятся сугробы высотой 17-25 сантиметров.

В Московской области в последнюю десятидневку зимы ожидается 100% от декадной нормы осадков ― около 9-13 миллиметров. В столице к Дню Защитника Отечества, предварительно, появится более-менее внятный снежный покров высотой 5-10 сантиметров. Температура в эти дни вернется к климатической норме: днем до -3…-8 градусов, по ночам до -9…-14.

В первой половине следующей недели погода в Центральной России почти не изменится. Осадки маловероятны, в дневные часы температура будет около 0 градусов, в ночные ― до -4…-9. В четверг через Москву пройдет холодный атмосферный фронт с небольшим снегопадом. Снежный покров может составить 1-2 сантиметра. В конце недели тоже возможны небольшие осадки в виде снега. К выходным дневная погода будет -1…-6 градусов, в сумерках ― до -6…-11.

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