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Умер Олег Стриженов

Сегодня в 16:42
Фото: Кавашкин Борис/ТАСС

В возрасте 95 лет умер народный артист СССР Олег Стриженов. Об этом РИА «Новости» сообщила его помощница.

Около месяца назад актера госпитализировали из‑за острого нарушения мозгового кровообращения. Тогда медики смогли стабилизировать его состояние. С тех пор артист находился под их наблюдением.

Стриженов сыграл в более чем 30 фильмах и телевизионных постановках, в полутора десятках спектаклей. Среди прочих он исполнил ключевые роли в «Капитанской дочке», «Звезде пленительного счастья», «Оводе» и «Пиковой даме».

Стриженов — лауреат множества премий, включая «Золотого Орла» за вклад в киноискусство, член Национальной Академии кинематографических искусств и наук РФ.

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