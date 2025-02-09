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В Италии посетительница музея споткнулась и порвала картину XVI века

Сегодня в 15:56
Фото: Comune Brescia/Flickr

В музее итальянского города Брешия произошел акт «случайного вандализма» ― посетительница споткнулась, упала и порвала картину XVI века. Об этом сообщает газета Giornale di Brescia.

«Женщина споткнулась и падая положила руку на холст. К счастью, посетительница не пострадала. Такое может случиться, тем более что выставка сейчас очень посещаемая», ― отметил директор городского Фонда музеев Стефано Караджова.

Инцидент произошел в музее Санта-Джулия. Пострадала картина художника Моретто, которая датируется 1522–1524 годами, у нее порвался холст. Это двусторонняя хоругвь (религиозное знамя), на одной стороне которой изображены двое святых, а на другой ― Дева Мария в сопровождении представителей радикального религиозного движения дисциплинатов.

Ущерб полотну оценили в несколько тысяч евро. Однако картина была застрахована и посетительнице не придется его оплачивать. Полотно немедленно отправили на реставрацию, его можно восстановить, поскольку линия отрыва не повредила изображение.

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