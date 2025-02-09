В Подмосковье появилась улица Владлена Татарского

В поселке Мирный городского округа Люберцы одной из улиц присвоили имя военкора Владлена Татарского (его настоящее имя ― Максим Фомин). Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городского округа Владимир Волков.
Он заявил, что увековечить таким образом память Татарского «предложили ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, участники СВО».
«Максим Фомин — истинный патриот нашей Родины, который боролся за освобождение Донбасса, отстаивал интересы Отечества. Он был настоящим народным героем», ― считает Волков.
Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в результате взрыва статуэтки, которую ему передала 26-летняя Дарья Трепова в петербургском кафе. В январе 2024 года ее приговорили к 27 годам колонии по делу о теракте.