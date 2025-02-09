Сигурни Уивер согласилась на роль в «Мандалорце и Грогу», чтобы поиграть с Бейби Йодой

Грогу стал поводом для Сигурни Уивер согласиться на роль в «Мандалорце и Грогу». Об этом актриса рассказала в интервью с GamesRadar+.

«Мне удалось сняться в одном фильме с малышом Грогу. Наверное, это было основной причиной моего участия в фильме. Он настоящий маленький бунтарь. Уверена, зрители будут рады увидеть, как он повзрослел и на что способен теперь», — считает Уивер.

О появлении актрисы в полнометражном продолжении сериала о наемнике и его милом напарнике стало известно в мае прошлого года, все это время подробности ее героини остаются в секрете. Уивер и сейчас не стала раскрывать деталей, но поделилась некоторыми характеристиками.

«Я играю замечательного персонажа в позиции власти. И мне предстоит отправить Мандалорца на миссию во Внешний Край галактики, где происходят всякие гадости», — сказала артистка.