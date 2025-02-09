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Сигурни Уивер согласилась на роль в «Мандалорце и Грогу», чтобы поиграть с Бейби Йодой

Сегодня в 14:34
Фото: Disney+

Грогу стал поводом для Сигурни Уивер согласиться на роль в «Мандалорце и Грогу». Об этом актриса рассказала в интервью с GamesRadar+.

«Мне удалось сняться в одном фильме с малышом Грогу. Наверное, это было основной причиной моего участия в фильме. Он настоящий маленький бунтарь. Уверена, зрители будут рады увидеть, как он повзрослел и на что способен теперь», — считает Уивер.

О появлении актрисы в полнометражном продолжении сериала о наемнике и его милом напарнике стало известно в мае прошлого года, все это время подробности ее героини остаются в секрете. Уивер и сейчас не стала раскрывать деталей, но поделилась некоторыми характеристиками.

«Я играю замечательного персонажа в позиции власти. И мне предстоит отправить Мандалорца на миссию во Внешний Край галактики, где происходят всякие гадости», — сказала артистка.

Мировая премьера «Мандалорца и Грогу» ожидается в мае 2026 года. К своим ролям должны вернуться Педро Паскаль и Джанкарло Эспозито. Кроме них к проекту прикреплен Джереми Аллен Уайт. Он озвучит Ротту Хатта, сына культового бандита Джаббы Хатта. Режиссером картины станет создатель сериала Джон Фавро.

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