У нескольких пациенток московской клиники «Я здорова» развился сепсис

У нескольких пациенток московской клиники репродукции «Я здорова» диагностировали сепсис после проведения операций. Об этом сообщило городское управление Роспотребнадзора, сославшись на информацию из Депздрава.
Ведомство начало эпидемиологическое расследование, чтобы определить очаг и круг контактных лиц. Работа клиники приостановлена.
Муж одной из пострадавших сказал телеграм-каналу «Осторожно, Москва», что его супруга попала в реанимацию после процедуры эко в «Я здорова», отравившись анестетиком. Когда супруг приехал за ней в клинику, у нее были бледное лицо и синие губы. По словам женщины, плохо стало и ее соседке по палате, у нее была сильная рвота.
Дома женщине стало еще хуже, ей вызвали скорую помощь. В больнице у нее диагностировали острую печеночную и почечную недостаточность, нарушение свертываемости крови.
Женщину перевели в инфекционную больницу № 1, где, по словам мужа, находятся еще несколько девушек с аналогичными симптомами.
«Есть две возможные причины — либо препарат является токсичным, либо была ошибка в его применении. Если анастезиолог не полный новичок, то первая причина выглядит наиболее вероятной», ― отметил мужчина.