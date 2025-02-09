У нескольких пациенток московской клиники «Я здорова» развился сепсис

Муж одной из пострадавших сказал телеграм-каналу «Осторожно, Москва», что его супруга попала в реанимацию после процедуры эко в «Я здорова», отравившись анестетиком. Когда супруг приехал за ней в клинику, у нее были бледное лицо и синие губы. По словам женщины, плохо стало и ее соседке по палате, у нее была сильная рвота.