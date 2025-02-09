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В России впервые защитили магистерскую диссертацию из космоса

Сегодня в 13:18
Кадр: Канал Алексея Комиссарова / Telegram

Студент РАНХиГС защитил магистерскую диссертацию из космоса. О необычном студенте рассказал ректор академии Алексей Комиссаров в своем Telegram-канале.

Космонавт и студент Владимирского филиала Иван Вагнер представил свою научную работу по видеосвязи с борта Международной космической станции. Экзаменационная комиссия принимала защиту в Центре управления полетами (ЦУП) в подмосковном Королёве и единогласно поставила за работу оценку «отлично».

«Он хорошо разбирается не только в небесных телах, но и в государственном управлении. В своей диссертации Иван внёс предложения по улучшению работы госорганизаций с помощью более эффективного отбора персонала. Но и тут не забыл про тему космоса — в исследовании наш магистрант проанализировал работу Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина», — сообщил Комиссаров.

Ректор также назвал студента примером стойкости, дисциплины и целеустремленности и уточнил, что Вагнер находится в космосе уже 151 день. Он стал 123-м космонавтом от России и 566-м в мире.

В декабре китайские космонавты завершили девятичасовой выход в открытый космос. Они установили новый рекорд, обогнав американцев.

В июле космонавт Олег Кононенко стал первым в мире, кто провел в космосе суммарно 1000 суток.

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