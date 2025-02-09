В России впервые защитили магистерскую диссертацию из космоса

Космонавт и студент Владимирского филиала Иван Вагнер представил свою научную работу по видеосвязи с борта Международной космической станции. Экзаменационная комиссия принимала защиту в Центре управления полетами (ЦУП) в подмосковном Королёве и единогласно поставила за работу оценку «отлично».

«Он хорошо разбирается не только в небесных телах, но и в государственном управлении. В своей диссертации Иван внёс предложения по улучшению работы госорганизаций с помощью более эффективного отбора персонала. Но и тут не забыл про тему космоса — в исследовании наш магистрант проанализировал работу Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина», — сообщил Комиссаров.