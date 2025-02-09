Шон Бейкер забрал главный приз Гильдии режиссеров США

Сегодня в 12:00

Шон Бейкер выиграл главный приз премии Гильдии режиссеров США (DGA Awards) за фильм «Анора». Об этом сообщает Deadline.

В номинации «Лучшая режиссерская работа» в комедийном и драматическом сериале победил «Сегун», в категории для мини-сериалов победу одержали «Хитрости», среди телефильмов лидировал «Рипли».

На церемонии вручения премии Бейкер заявил: «Мой синдром самозванца сейчас стремительно растет, как и уровень кортизола. Для меня большая честь быть признанным коллегами».

В тот же вечер режиссер «Аноры» забрал главный приз Гильдии продюсеров США (PGA Awards). Лучшим мини-сериалом был признан «Олененок», лучшим комедийным сериалом ― «Хитрости», лучшим анимационным фильмом ― «Дикий робот».

Победа Бейкера на DGA и PGA Awards увеличивает шансы «Аноры» получить «Оскар» как в категории «Лучший режиссер», так и «Лучший фильм».