Авторы мультфильма «Поток» озвучили капибару голосом верблюжонка. Он лучше вошел в роль

Авторы номинированного на премию «Оскар» мультфильма «Поток» озвучили капибару голосом маленького верблюжонка. Голос животного показался им более подходящим для роли. Видео со сравнением двух голосов опубликовал режиссер Гинт Зильбалодис.

Создатели оригинально подошли к анимационной картине. В центре истории находятся кот, капибара, птица-секретарь и лемур, которые пытаются спастись от Всемирного потопа. В ходе приключения животные общаются так, как это бы делали животные, и человеческой речи в фильме нет.

Для озвучания проекта съемочной группе пришлось объехать зоопарки и записать реплики персонажей с участием реальных зверей. Однако в итоговую версию не попали слова капибары, ее решили заменить фырканьем верблюжонка.

«Наш звукорежиссер Гурвал [Койк-Галлас] прислал мне отрывок с реальными звуками капибары. По-моему, мы приняли верное решение, когда поставили вместо них звуки верблюжонка», — написал Зильбалодис.

Подписчики скорее согласились с этой идеей, больше 350 человек проголосовали за этот вариант. Многих насмешила «реплика» капибары, кто‑то отметил, что грызун скорее пищит, как родственные ему сурок или суслик.

О работе над картиной в декабре рассказывал сценарист и продюсер Матисс Кажа в беседе с латвийским изданием LSM. По его словам, заставить капибару говорить оказалось совсем непросто.

«Капибару невозможно записать в домашних условиях, и звукорежиссеру вместе со смотрителем зоопарка пришлось приложить усилия и пощекотать ее, чтобы она издала хоть какой‑то звук», — вспомнил он.

«Однако звук оказался слишком высоким и пронзительным, он совершенно не подходил этому персонажу. Такому спокойному, уравновешенному животному, которое очень пассивно и миролюбиво, и оно не могло звучать как чихуахуа. Поэтому мы приняли решение, что капибару озвучит другое животное, и в итоге капибару озвучил маленький верблюжонок», — добавил сценарист.

Кажа также отметил, что главного героя — кота — озвучили семь разных кошек, и некоторые его реплики взяли из звуковых библиотек.

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Еще продюсер поведал, что американским дистрибьюторам не удалось убедить жюри «Золотого глобуса» номинировать «Поток» в какой‑либо из категорий.

«Американские дистрибьюторы даже наняли профессора лингвистики из университета, чтобы доказать, что в этом фильме действительно есть язык, и убедить комиссию «Золотого глобуса». Но, видимо, в правилах премии не предусмотрены кошачьи мяуканья и собачьи рыки, поэтому в международную категорию мы не попали, но подошли для «Оскара», — сказал Кажа.