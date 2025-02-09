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В России снизился спрос на бессрочный наем айтишников

Сегодня в 11:05
Фото: Christina @ wocintechchat.com/Unsplash

Спрос на бессрочный наем айтишников в России снизился в 2024 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные маркетплейса для поиска IT-специалистов SkillStaff.

Если в 2023 году доля запросов на бессрочный наем составляла 21%, то в 2024 — только 12%. Чаще всего айтишников привлекали на полгода работы (42%), хотя этот показатель тоже снизился по сравнению с 2023 годом (46%). Увеличилось число контрактов на 6-12 месяцев ― с 20% до 35%.

Основатель SkillStaff объяснил снижение спроса на бессрочный наем IT-специалистов тем, что бизнес стал строго подходить к бюджетированию проектов. «Компании все чаще составляют бюджет на квартал, полгода или под проект с четко установленными сроками», ― отметил он.

Большинство клиентов (91%) рассматривали айтишников на удаленную работу, что отмечалось и в 2023 году (92%). Но спрос на работу в офисе увеличился ― с 3% до 6%.

В целом в прошлом году был устойчивый рост спроса на аренду IT-специалистов ― запросов было на 16% больше, чем годом ранее, а число заинтересованных в аренде компаний увеличилось на 25%. Чаще всего айтишников нанимали IT-компании (38%), банки (25%) и ретейл (19%).

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