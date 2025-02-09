Во время трюков в «Миссии невыполнима» Том Круз терял сознание от нехватки кислорода

Том Круз поделился экстремальными деталями работы над серией «Миссия невыполнима». В интервью журналу Empire он рассказал, что во время съемок воздушных трюков неоднократно терял сознание из‑за нехватки кислорода.

«Когда ты высовываешься из самолета на скорости 190–210 км/ч, кислорода просто не хватает. Мне пришлось учиться правильно дышать. Бывали моменты, когда я терял сознание и физически не мог забраться обратно в кабину», — объяснил Круз.

Франшиза известна смертельно опасными трюками, которые Круз исполнял без дублера. Например, актер карабкался на Бурдж-Халифа, прыгал на мотоцикле с обрыва и держался за крышу движущегося поезда.

Режиссер новой части, «Миссия невыполнима: Финальная расплата», Кристофер МакКуорри пообещал, что в фильме зрителей ждет нечто «сводящее с ума». Один из сегментов вызвал у него «тошноту от стресса».

«В этом фильме есть трюки, которые взорвут ваш мозг. В Африке каждый день Том делал что‑то, что превосходило все, что он делал раньше», — подчеркнул МакКуорри.

В январе он вспоминал, как на предпоказе фильма зритель признался, что едва не пережил сердечный приступ во время особенно напряженной сцены.

«На закрытом показе кто‑то сказал: „Я задыхался весь эпизод. Это было невыносимо“. Тогда я подумал: „Наверное, мы все сделали правильно“», — поделился постановщик.