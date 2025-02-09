«Дикий робот» победил в девяти номинациях анимационной премии Annie Awards

Сегодня в 09:55

В Лос-Анджелесе прошла 52-я церемония награждения анимационной премии Annie Awards. Ее триумфатором стал «Дикий робот», забравший победу в девяти главных номинациях.

В частности, картина студии DreamWorks выиграла в категориях «Лучший полнометражный мультфильм», «Лучшая режиссура», «Лучший дизайн персонажей» и «Лучший саундтрек для мультфильма».

Среди мультсериалов лидирует второй сезон «Аркейн», завоевавший все семь наград, на которые был номинирован. Среди них «Лучшая режиссура анимационного сериала», «Лучшая анимация персонажей» и «Лучший саундтрек для мультсериала».