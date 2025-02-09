«Дикий робот» победил в девяти номинациях анимационной премии Annie Awards

В Лос-Анджелесе прошла 52-я церемония награждения анимационной премии Annie Awards. Ее триумфатором стал «Дикий робот», забравший победу в девяти главных номинациях.
В частности, картина студии DreamWorks выиграла в категориях «Лучший полнометражный мультфильм», «Лучшая режиссура», «Лучший дизайн персонажей» и «Лучший саундтрек для мультфильма».
Среди мультсериалов лидирует второй сезон «Аркейн», завоевавший все семь наград, на которые был номинирован. Среди них «Лучшая режиссура анимационного сериала», «Лучшая анимация персонажей» и «Лучший саундтрек для мультсериала».
Лучшим независимым мультфильмом был признан «Поток» латвийского режиссера Гинта Зильбалодиса, он же забрал награду за лучший сценарий. Лучшим мультсериалом для взрослой аудитории стала «Закусочная боба», лучшим мультсериалом для детей ― «Лунная девочка и ДиноДьявол» от Marvel.