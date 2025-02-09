Робби Уилльямс назвал составляющими своего успеха СДВГ, депрессию и пенис меньше среднего размера

Британский певец Робби Уилльямс удивил зрителей откровенной и полной самоиронии речью. Со сцены австралийской кинопремии AACTA Awards он сказал, что обязан успехом своим недостаткам. Его цитирует News.com.au.

Музыканта наградили за работу над собственным байопиком «Быть лучше», который жюри премии выбрало лучшим фильмом 2024 года. Еще по одной статуэтке получили исполнитель главной роли Джонно Дэвис и режиссер Майкл Грейси.

«Я этого не ожидал. Хочу поблагодарить СДВГ, депрессию, тревожность, дислексию, дискалькулию [трудности с выполнением математических операций. — Прим.ред.], бессонницу, диспраксию [нарушение координации движений. — Прим.ред.], отсутствие самосознания, чувство неполноценности, страх социальных взаимодействий, дисморфофобию [навязчивое беспокойство о своем внешнем виде. — Прим.ред.], зависимость, алкоголизм и член меньше среднего размера — без всего этого этот фильм был бы невозможен», — признался Уилльямс.

О ментальных проблемах артист рассказывал и раньше. Например, в декабре он признался, что хочет вернуться в школу и пересдать выпускные экзамены. Учеба в 1970-х годах давалась ему тяжело, а о своих диагнозах он даже не подозревал и чувствовал себя идиотом.

Бывший менеджер группы Take That рассказывал, что Уилльямс был «умен и достаточно хитер», чтобы оправдать употребление запрещенных веществ «группой, из‑за участия в которой тот не может встречаться с девушками или спокойно выйти в свет».