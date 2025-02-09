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Участник Death Grips рассказал о распаде группы

Сегодня в 07:47
Фото: Lorne Thomson/Redferns

Хип-хоп группа Death Grips, возможно, прекратила существование. Об этом сообщил один из пользователей сабреддита r/DeathGrips со ссылкой на сообщение от клавишника коллектива Энди Морина.

Пользователь под псевдонимом brassteeth.v7 устроил AskMeAnything-сессию с фанатами на форуме. В одном из комментариев он рассказал, что занимается визуальным артом и Морин заказал у него флайеры для концерта. Между ними завязался разговор, и у музыканта спросили, как дела у знакового трио.

«Да, всё кончено. Стефан [Бернетт, он же вокалист MC Ride]. больше не хочет этим заниматься. Но, честно говоря, никто из нас не может предсказать, что будет с группой», — ответил клавишник.

Модератор сабреддита обратил внимание, что музыкант отметил brassteeth.v7 в одном из постов в своем инстаграме*, а в сторис художник публиковал ссылку на пост для AMA.

Сообщение от клавишника Death Grips Энди Морина
© r/DeathGrips

Официального заявления от участников Death Grips пока не поступало. Группа, известная авангардным звучанием и эпатажными перформансами, не раз становилась героем слухов о распаде. В 2014 году музыканты неожиданно объявили о прекращении деятельности, но уже через год выпустили альбом «The Powers That B». Их последний крупный релиз, альбом «Year Of The Snitch», вышел в 2018 году.

Коллектив соединялся для тура в 2023 году. Одно из выступлений было сорвано, когда в солиста MC Ride бросили светящуюся палочку. Артист отказался исполнять песню, после чего в него и барабанщика Зака Хилла полетели другие посторонние предметы. В ответ на это группа покинула сцену.

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