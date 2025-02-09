Okko готовит документальный сериал по «Новейшей истории России в 14 бутылках водки» Дениса Пузырева

Онлайн-кинотеатр Okko планирует экранизировать книгу «Новейшая история России в 14 бутылках водки» Дениса Пузырева. Об этом пишет «РБК Вино» со ссылкой на директора сервиса Артема Саргсяна.

«Команда проекта сформирована, сейчас идет подготовительный этап, к съемкам планируем приступить в ближайшее время», — сказал представитель площадки. По его словам, экранизация будет выполнена в формате документального сериала. Дату релиза и состав съемочной группы он не уточнил.

Автор нонфикшена Денис Пузырев, уточнил, что издательство ведет переговоры о продаже прав на производство проекта.

«Это будет документальный сериал с участием непосредственных участников событий, описанных в книге. Пока договор не подписан, но предварительная работа уже началась», — отметил он.

«Новейшая история России в 14 бутылках водки» вышла в издательстве Individuum в 2021 году. В книге Пузырев исследует 30-летнюю историю страны через призму становления, взлета и исчезновения легендарных водочных брендов — от «Столичной» и «Кремлевской» до «Зеленой марки». Каждая из 14 глав посвящена отдельной марке, а повествование выдержано в ироничном и доступном стиле. Первый тираж издания составил 2 тыс. экземпляров.