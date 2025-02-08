Создатель мультфильма «Властелин Колец» показал вырезанную сцену схватки Гэндальфа и Балрога

Режиссер мультфильма «Властелин Колец» Ральф Бакши выложил фрагмент со схваткой волшебника Гэндальфа и огненного демона Балрога, который не вошел в финальный монтаж. Видео появилось в X-аккаунте мультипликатора и длится всего 16 секунд.

Гэндальф и Балрог в этой сцене бьются в подземелье. Судя по всему, эту сцену вырезали еще до озвучки мульта 1978 года, поскольку в ней нет звука. Почему было решено ее удалить, Бакши не рассказал.

@ralphbakshi