Создатель мультфильма «Властелин Колец» показал вырезанную сцену схватки Гэндальфа и Балрога

Режиссер мультфильма «Властелин Колец» Ральф Бакши выложил фрагмент со схваткой волшебника Гэндальфа и огненного демона Балрога, который не вошел в финальный монтаж. Видео появилось в X-аккаунте мультипликатора и длится всего 16 секунд.
Гэндальф и Балрог в этой сцене бьются в подземелье. Судя по всему, эту сцену вырезали еще до озвучки мульта 1978 года, поскольку в ней нет звука. Почему было решено ее удалить, Бакши не рассказал.
@ralphbakshi
«Властелин Колец» Бакши по мотивам романов «Братство Кольца» и «Две крепости» стал первой экранизацией одноименной книги. У мультфильма должно было быть продолжение, но этого не случилось из‑за финансовых проблем.