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Трамп не намерен депортировать британского принца Гарри из‑за «проблем с его женой»

Сегодня в 17:45
Фото: The Late Show with Stephen Colbert/YouTube

Дональд Трамп исключил возможность депортации британского принца Гарри, который живет в США, сообщает The New York Post (NYP). На данный момент идет судебное разбирательство из‑за иммиграционного статуса британца.

«Я не хочу этого делать. Я оставлю его в покое. У него и так достаточно проблем с женой [Меган Маркл]. Она ужасна», — сказал Трамп.

Заодно Трамп похвалил старшего брата Гарри Уильяма, с которым он виделся в Париже во время открытия собора Парижской Богоматери после реставрации. «Я думаю, что Уильям — замечательный молодой человек», — сказал политик.

Гарри и Маркл на протяжении многих лет критиковали Трампа, в том числе называв его «сеющим распри» и «женоненавистником», отмечает NYP. В ответ президент США говорил, что Маркл «покалечила» Гарри и «водит беднягу за нос».

Гарри могла бы грозить депортация из‑за суда, инициированного фондом «Наследие». Истец утверждает, что принц мог скрыть факт употребления наркотиков в прошлом, что лишило бы его права на получение визы США. Об этом британец рассказал в своих мемуарах «Spare» («Запасной»).

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