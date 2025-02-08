Мужчина залез на главный алтарь собора Святого Петра и опрокинул канделябры XIX века

Мужчина нанес незначительный ущерб собору Святого Петра в Ватикане. Он запрыгнул на главный алтарь и опрокинул канделябры XIX века стоимостью в несколько тысяч евро, сообщает CNN.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как посетитель взбирается на алтарь, который используется для крупных литургических служб папы Франциска, и снимает ткань, прежде чем его ловит охрана.

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Подозреваемый родом из Румынии, а стоимость сбитых им канделябров оценивается в 30 тыс. евро. После инцидента в соборе рассказали, что мужчина страдает «серьезным психическим расстройством».