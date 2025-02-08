«Оскар» может обязать фильмы, желающие поучаствовать в гонке, сообщать об использовании ИИ

Американская киноакадемия рассматривает изменение своих правил подачи заявки на участие в премии «Оскар». Создателей фильмов могут обязать раскрывать информацию об использовании искусственного интеллекта, сообщает Variety.

Новое требование может появиться уже на гонке в 2026 году — об этом станет известно в апреле, когда академики вывесят новые правила. Сейчас же режиссерам лишь предлагается сообщать о применении ИИ.

Известно, что технологии ИИ применялись не только в «Бруталисте», из‑за чего начались обсуждения вокруг участия фильма в премии, но и в «Совершенном незнакомце». Если в первом случае корректировался акцент главных героев, то во втором — внешность каскадеров-мотоциклистов, которые заменяли актеров в некоторых сценах. Для этого использовалась программа Revize, с помощью которой меняют лица или тела в кадре.

Когда выяснилось, что при монтаже «Бруталиста» использовался ИИ, режиссер Брейди Корбет объяснил, что программа Respeecher «использовалась только при редактировании диалогов на венгерском языке, в частности, для улучшения произношения некоторых гласных и букв. Английская речь не менялась». Он добавил, что исполнения номинированных на «Оскар» Эдриана Броуди и Фелисити Джонс «полностью их собственные».