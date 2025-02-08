На Электрозаводе в Москве загорелось здание. В нем остаются люди

На территории Электрозаводе в Москве начался пожар. В здании могут оставаться люди — их спасают пожарные. Ранг сложности повышен до четвертого из пяти, сообщает ТАСС.

Ранее телеграм-каналы писали, что в здании заблокированными оказались от 30 до 50 человек. Mash сообщал, что дети могли быть заблокированы в студии танцев на пятом этаже, и оценивал площадь пожара в 100 квадратных метров. РИА «Новости» со ссылкой на МЧС сообщает, что спасены 90 человек и еще 120 эвакуировались самостоятельно.

Как пишет Shot, 10 человек, включая двух детей, надышались угарным газом. Однако экстренные службы о пострадавших не сообщают. На верхних этажах могут оставаться люди, поэтому пожарные установили подъемные механизмы.