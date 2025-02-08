Qatar Airways отменила часть рейсов между Москвой в Дохой до конца февраля

6 февраля пассажиры Qatar Airways, купившие билеты на рейсы между Москвой и Дохой, сообщили об отменах и переносах вылетов. Об этом сообщает портал TourDom со ссылкой на туристов.

По его данным, отменены вечерние рейсы из Москвы (QR 338) и дневные рейсы из Дохи (QR 337) с 8 февраля. Из‑за этого время пересадки увеличилось с 3–4 до 18–20 часов.

«Купила билет на 12 февраля на рейс „Катарских авиалиний“ с пересадкой в Дохе. Вчера авиакомпания сообщила, что произошла замена и стыковка продлится 18,5 часа. Отель они не предоставляют. Написали, что в аэропорту хороший duty free и я смогу там погулять. Целую ночь мне придется спать на лавке? Ответили, что могу забронировать отель в терминале стоимостью от 35 тыс. за ночь», — рассказала TourDom туристка.

В результате собеседнице перенесли на 14 февраля. Однако, как пишет TourDom, в некоторых случаях клиентах предлагали альтернативные рейсы на 6–10 дней позже запланированных или возврат денег. Baza отмечает, что билеты подорожали, поэтому люди теряют в деньгах.

Причины массовой отмены рейсов в Qatar Airways не раскрыли, но отметили, что «ситуация возникла внезапно».