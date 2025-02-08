Патрисия Аркетт и Ник Кейдж пообещали есть чеснок перед поцелуями в кино. Актер не сдержал слово

Николас Кейдж не сдержал перед Патрисией Аркетт важного обещания. Об этом звезда «Разделения» рассказала коллеге Адаму Скотту на шоу Hot Ones Versus.

Скотт попросил ее рассказать о худшем поцелуе, который ей пришлось сыграть в кино. По словам актрисы, он случился в 1996 году на съемках «Ночного дежурства» вместе с Эваном Макгрегором.

«Когда‑то давно я была замужем, мы оба были молодыми и впечатлительными. Мы пообещали друг другу, что будем есть чеснок перед поцелуями с другими актерами на разных съемках», — вспомнила Аркетт.

«Так что перед любовной сценой с Макгрегором я съела немного чеснока и сказала ему, что обещала мужу это сделать», — добавила она.

«Мужу пришлось играть в интимной сцене на другом проекте. Я спросила у него, съел ли он чеснок. Он ответил, что считал эту идею шуткой. Я была в шоке», — поделилась актриса.

Хотя Аркетт не назвала имени мужа-актера, редакторы шоу показали ее общие кадры с Николасом Кейджем. Пара состояла в браке с 1995 по 2001 год, в этот период у актрисы не выходило других фильмов.