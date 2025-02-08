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В МГУ отметили у зумеров нехватку памяти и воображения

Сегодня в 12:18
Фото: Ave Calvar/Unsplash

В МГУ считают, что зумерам не хватает воображения и памяти по сравнению с прошлыми поколениями. Об этом в беседе с РБК рассказал декан экономического факультета Александр Аузан.

«Мы проводили исследование по зумерам, и из 17 отличий, которые в литературе фиксировались, подтвердили примерно семь. Да, они больше любят досуг, они менее „достижители“ и так далее, но по ряду признаков они похожи на иные поколения», — начал он.

«Я бы сказал про зумеров, что у них есть один по сравнению с предыдущими поколениями большой недостаток — у них память вынесена во внешние приборы. И в итоге они могут оперировать очень небольшими объемами. Так же, как они теряют свойство воображения, потому что они воспитаны не на книгах, а на видео», — объяснил Аузан.

Представитель университета также обратил внимание на многозадачность россиян, родившихся между 1990-ми и 2010-ми годами.

«Они могут несколько дел делать параллельно, но не очень эффективно. Один из студентов мне сказал: „Мы как утка. Потому что утка ходит, летает и плавает — и все три дела делает плохо“. Поэтому нам надо научить вот этих ребят, которые способны делать то, что мы не способны, [а именно] параллельно делать несколько дел, делать их качественно», — сказал Аузан.

По его мнению, дефицит внимания и памяти можно преодолеть с помощью игр: «Во время промышленной революции футбол и бокс спасли физическое состояние человека. Нам нужны такие игры, которые спасли бы память человека и способность к воображению. Если такое было во время первой промышленной революции, почему бы не сделать во время четвертой?»

Декан экономфака МГУ обратил внимание, что именно зумерам предстоит принять на себя «основной удар искусственного интеллекта» и конкурировать с ним. У него есть предположения, почему люди могут выиграть в этом соревновании.

«Похоже, что нужны три вещи. Интуиция, потому что бывает короткий путь к истине. Эмпатия, потому что это свойство, рожденное в биологической эволюции, и оно свойственно нам и не свойственно искусственным интеллектам, которые, пока по крайней мере, не приступили к эволюции. И воображение. Поэтому попробуем развивать эти свойства, посмотрим, что будет получаться. Я вынужден верить в зумеров», — резюмировал Аузан.

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