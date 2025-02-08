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Mschf придумал кольцо-конфету: чтобы увидеть бриллиант, нужно рассосать леденец

Сегодня в 11:50
Фото: @mschf

Креативный бренд Mschf представил кольца-лакомства. Под огромным леденцом спрятан бриллиант, сообщает Hypebeast.

Релиз приурочен к 14 февраля, Дню всех влюбленных. Задумка такая: под семью граммами застывшего сахарного сиропа скрывается золотое кольцо и бриллиант весом 0,75 карата, но нужно дождаться, когда сладость растает. На выбор предлагаются два размера кольца и три вкуса — Blue Raspberry Cotton Candy (сахарная вата со вкусом малины, Green Apple (зеленое яблоко) и Strawberry (клубника).

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© @mschf
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© @mschf
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© @mschf
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© @mschf
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Коллекция колец Rock Candy доступна в ограниченном количестве эксклюзивно в интернет-магазине Mschf с 6 февраля.

Mschf делал нечто съедобное и раньше. В прошлом году креативщики придумали конфеты в виде AirPods — их раскупили моментально.

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