Mschf придумал кольцо-конфету: чтобы увидеть бриллиант, нужно рассосать леденец

Релиз приурочен к 14 февраля, Дню всех влюбленных. Задумка такая: под семью граммами застывшего сахарного сиропа скрывается золотое кольцо и бриллиант весом 0,75 карата, но нужно дождаться, когда сладость растает. На выбор предлагаются два размера кольца и три вкуса — Blue Raspberry Cotton Candy (сахарная вата со вкусом малины, Green Apple (зеленое яблоко) и Strawberry (клубника).