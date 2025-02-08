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Мартин Скорсезе высоко оценил «Носферату» Роберта Эггерса: «Это просто нечто»

Сегодня в 11:25
Фото: Screenrant/YouTube///GQ/YouTube

Мартина Скорсезе впечатлил «Носферату» Роберта Эггерса. Об этом режиссер рассказал в беседе с Дейвом Карджером на TCM, его цитату приводит World of Reel.

Постановщик назвал коллегу «настоящим творцом».

«Это удивительно. Любая работа этого парня невероятна. После просмотра такого фильма ты не можешь просто так быстро вернуться в реальность. Ты остаешься в том мире. Ты все еще в Трансильвании, и это… Ох, он просто нечто» — считает Скорсезе.

Хотя режиссер сам не снимает хорроры, он похвалил уже второй фильм этого жанра. В ноябре он позитивно отозвался о работе Джейн Шенбрун «Я видел свечение телевизора». По словам Скорсезе, картина показалась ему «эмоционально и психологически мощной и очень трогательной».

Получив четыре номинации на «Оскар» за «Носферату», Эггерс переключился на следующую картину. Ею должен стать средневековый хоррор «Вервольф». Его премьера ожидается под Рождество 2026 года. Недавно режиссер назвал его «своей самой мрачной работой».

Кроме того, Эггерс работает над сиквелом «Лабиринта» Джима Хенсона. Кинематографист напишет сценарий продолжения культового фильма 1986 года вместе со своим соавтором Сьоном Сигурдссоном.

Скорсезе же ждет экранизация бестселлера Эрика Ларсона «Дьявол в Белом городе». Главную роль в грядущей ленте получил Леонардо Ди Каприо, он и Скорсезе также будут продюсировать фильм вместе со Стейси Шер и Риком Йорном.

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