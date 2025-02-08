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Фаррелл Уильямс и Мишель Гондри отменили мюзикл «Золотой»

Сегодня в 10:56
Фото: Peter White/Getty Images /// Michael Buckner/Variety/Penske Media

Мюзикл Мишеля Гондри и Фаррелла Уильямса «Золотой» не будет выпущен на экраны. Об этом представители студии Universal сообщили изданию Variety.

Релиз фильма ожидался 5 мая, хотя во внутреннем расписании студия Universal передвинула его на позднюю дату, уточняют журналисты.

В актерский состав вошли много популярных артистов и музыкантов. Среди них были Келвин Харрисон-младший («Суд над чикагской семеркой», «Элвис»), Холли Бейли, Давайн Джой Рэндольф («Затерянный город»), Брайан Тайри Генри («Атланта»), Кинта Брансон («Начальная школа „Эбботт“»), Жанель Монэ, Мисси Эллиотт, Андерсон Пак и другие.

По информации издания, съемки уже были завершены и проект находился на этапе начала постпродкшена. В этот момент было Гондри и продюсеры картины единогласно решили не продолжать работу, потому что картина не соответствовала оригинальной концепции. Уточняется, что Universal не будет требовать возмещения 20 млн долларов, ушедших на съемки.

Сюжет «Золотого» был основан на детстве Фаррелла о жизни в жилом комплексе «Атлантис» в 1977 году. Фильм обещал «праздник черной культуры и радости» и музыкальное путешествие с оригинальными песнями от самого Уильямса, а также дуэта Бенджа Пасека и Джастина Пола («Ла-Ла Ленд»).

В совместном заявлении Уильямс и Гондри поблагодарили команду и отметили: «В монтажной комнате мы решили, что не сможем рассказать ту версию истории, которую представляли изначально. Мы благодарим актеров и команду за труд. Разочарованы, что не сможем показать эту историю, но мы продолжим работать с Universal в других форматах».

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