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Ученые впервые засняли рыбу-удильщика, который поднялся к поверхности воды

Сегодня в 10:48
Фото: @jara.natura, @condrik_tenerife

У поверхности воды в двух километрах от побережья Тенерифе биологи-исследователи, возможно, впервые засняли взрослую особь глубоководной рыбы-удильщика. Кадры появились в инстаграме* экологической организации Condrik Tenerife.

Свидетелями этого редкого зрелища стали морские биологи Лайя Валор, Марк Мартин и Антонио Сабуко, а также фотограф морской дикой природы Дэвид Харой, который заснял рыбу. До сих пор так близко к поверхности воды видели только личинок или мертвых удильщиков, рассказали они.

@jara.natura, @condrik_tenerife

«Причина его появления на таком мелководье неясна. Это может быть связано с болезнью, восходящим потоком воздуха или бегством от хищника», — посчитали ученые.

Рыба в конечном итоге умерла. Биологи передали ее в Музей природы и археологии в Санта-Крус-де-Тенерифе.

Удильщик, из‑за жуткой наружности прозванный морским чертом, обычно обитает на глубине от 200 до 2000 метров. Это хищная рыба, которая в качестве приманки использует очень светлые фотофоры (они светятся за счет бактерий) на конце иллиция на голове и привлекает к себе более мелких, — а иногда и крупнее ее самой — обитателей морского дна.

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