Второй сезон «Сегуна» удивит зрителей уже в первой серии

Шоураннер «Сегуна» Джастин Маркс пообещал зрителям сюрпризы уже в первой серии продолжения. Об этом он рассказал журналистам Deadline на премии Critics Choice 2025.
Сценарист отметил, что сценарий новых серий уже написан, а сейчас команда подыскивает локации и готовится к началу съемок.
«У нас закончилась сценарная комната. Мы написали сюжет для 10 серий и уже придумали финал. Теперь мы можем думать о том, как это снимать. Все уже в восторге от материла», — поделился Маркс.
«Главное, что нужно знать, — надеюсь, зрители будут поражены несколькими важными идеями, которые мы покажем уже в первом эпизоде второй части. Посмотрим, к чему нас приведет эта история», — добавил шоураннер.
Судя по словам исполнителя главной роли Хироюки Санады, с содержанием сценария он еще не знаком.
«В первом сезоне лорд Торанага еще не стал сегуном. Так что я бы хотел увидеть его становление как лидера Японии», — сообщил он журналистам.
Сериал адаптировал одноименный роман Джеймса Клавелла, основанный на истории прихода к власти клана Токугава, и оригинальный материал был воплощен на экране целиком в 10 сериях. Когда он стал самым просматриваемым проектом телеканала FX, боссы заказали сразу два сезона продолжения. Теперь Маркс и Рейчел Кондо занимаются их созданием с одобрения семьи писателя, умершего в 1994 году.