Второй сезон «Сегуна» удивит зрителей уже в первой серии

Шоураннер «Сегуна» Джастин Маркс пообещал зрителям сюрпризы уже в первой серии продолжения. Об этом он рассказал журналистам Deadline на премии Critics Choice 2025.

Сценарист отметил, что сценарий новых серий уже написан, а сейчас команда подыскивает локации и готовится к началу съемок.

«У нас закончилась сценарная комната. Мы написали сюжет для 10 серий и уже придумали финал. Теперь мы можем думать о том, как это снимать. Все уже в восторге от материла», — поделился Маркс.

«Главное, что нужно знать, — надеюсь, зрители будут поражены несколькими важными идеями, которые мы покажем уже в первом эпизоде второй части. Посмотрим, к чему нас приведет эта история», — добавил шоураннер.

Судя по словам исполнителя главной роли Хироюки Санады, с содержанием сценария он еще не знаком.

«В первом сезоне лорд Торанага еще не стал сегуном. Так что я бы хотел увидеть его становление как лидера Японии», — сообщил он журналистам.