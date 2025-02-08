Кристин Милиоти очень хочет сыграть в «Бэтмене» Мэтта Ривза: «Пусть хоть среди ночи звонят»

Звезда «Пингвина» Кристин Милиоти надеется вернуться к роли Софии Фальконе в продолжении «Бэтмена» Мэтта Ривза. Об этом актриса рассказала журналистам на премии Critics Choice Awards 2025. Ее цитирует IndieWire.

За появление в образе наследницы мафиозной семьи Милиоти удостоили награды лучшей актрисе в драматическом сериале.

«Не могу мечтать ни о чем другом [кроме съемок в „Бэтмене“]. Это моя главная мечта сейчас. Стоит им только позвонить, я тут же прилечу — хоть посреди ночи! Пока ничего конкретного не слышала, но я готова», — поделилась артистка.

«Пока [авторы „Бэтмена“] все держат в секрете, но я готова хоть всю жизнь играть Софию», — добавила она.

Милиоти отметила, что ей очень повезло попасть в сериал HBO и DC Studios: «Мне попалось нечто одновременно трогательное и артистически смелое, развлекательное, драматичное и в то же время комиксное. Вот в этом талант шоураннера Лорен Лефранк — ей удалось совместить все это в одном проекте».

В ролике для журнала W актриса признавалась, что предложение сыграть в проекте по «Бэтмену» стало для нее исполнением мечты: «Мне хотелось ущипнуть себя и убедиться, что не сплю. Я была одержима Бэтменом с 7 лет, всю жизнь мечтала сыграть какую‑нибудь злодейку».