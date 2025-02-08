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Канье Уэст — о постах в своем твиттере: «Спасибо за участие в моем социальном эксперименте»

Сегодня в 07:14
Кадр: Lex Fridman / YouTube

Канье Уэст назвал «социальным экспериментом» свой многочасовой поток твитов с призывом освободить Пи Дидди, признанием в любви к Адольфу Гитлеру и ненавистью в адрес евреев, темнокожих и полных людей. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети.

«Я победил. Около 12 часов я писал почти все, что хотел, и никто не забрал у меня твиттер. А главное, мои миллиарды тоже», — отметил Уэст.

«Спасибо всем, кто поучаствовал в моем социальном эксперименте», — добавил он и выразил «любовь ко всем рэперам, темнокожим женщинам, геям, евреям, геям-евреям, геям-евреям-рэперам, нищукам, троллям в интернете и нейроотличным людям».

«Огромное спасибо тебе, Илон. Я правда всех люблю, особенно полных женщин», — закончил пост Йе, упомянув владельца соцсети Илона Маска.

Начиная с вечера пятницы, рэпер публиковал сообщения, в которых называл себя нацистом и «Йедольфом Йитлером», анонсировал футболку со свастикой под видом «величайшего произведения перформативного искусства», а также заявил, что над ним «издевались» евреи, пытались лишить его доступа к банковским счетам, сделакам с лейблами и настроить против слушателей.

Также среди прочего он написал «***** [к черту] Вирджила», отсылаясь к умершему в 2021 году основателю Off-White и креативному директору Louis Vuitton Вирджилу Абло. С ним артист работал со времен альбома «My Beautiful Dark Twisted Fantasy».

Посреди множества твитов Канье дизайнер Гоша Рубчинский объявил о прекращении сотрудничества с рэпером. Россиянин позже добавил, что его уход из Yeezy не связан с постами начальника.

Уэст отреагировал на его увольнение предложением снова оторваться в России этим летом.

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