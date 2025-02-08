Сегодня в 06:37

В Лос-Анджелесе вручили премии Critic’s Choice. Решение о победителях приняла Ассоциация кинокритиков — крупнейшая организация журналистов в США и Канаде, в которую входят более 600 критиков и развлекательных журналистов.

Лидерами по числу статуэток среди фильмов оказались хоррор «Субстанция» и мюзикл «Злая» (по три победы), а среди сериалов «Сёгун», «Хитрости», «Оленёнок» и «Пингвин» (по две).

«Аноре» отдали звание лучшего фильма 2024 года. Юра Борисов был номинирован на приз лучшему актеру второго плана, однако в этой категории его обошел Киран Калкин из «Настоящей боли».

Полный список:

Лучший фильм: «Анора»

Лучшая режиссура: Джон М. Чу — «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучший актёр: Эдриан Броуди — «Бруталист»

Лучшая актриса: Деми Мур — «Субстанция»

Лучший актёр второго плана: Киран Калкин — «Настоящая боль»

Лучшая актриса второго плана: Зои Салдана — «Эмилия Перес»

Лучший оригинальный сценарий:«Субстанция»

Лучший адаптированный сценарий: «Конклав»

Лучший актёрский ансамбль: «Конклав»

Лучший зарубежный фильм: «Эмилия Перес» — Франция

Лучший анимационный фильм:«Дикий робот»



Лучшая комедия: ничья между «Дэдпул и Росомаха» и «Настоящая боль»

Лучший драматический сериал: «Сёгун»

Лучший актёр в драматическом сериале: Хироюки Санада — «Сёгун»

Лучшая актриса в драматическом сериале: Кэти Бэйтс — «Мэтлок»

Лучший комедийный сериал: «Хитрости»

Лучший актёр в комедийном сериале: Адам Броди — «Никто этого не хочет»

Лучшая актриса в комедийном сериале: Джин Смарт — «Хитрости»

Лучший мини-сериал:«Оленёнок»

Лучший актёр в мини-сериале/телефильме: Колин Фаррелл — «Пингвин»

Лучшая актриса в мини-сериале/телефильме: Кристин Милиоти — «Пингвин»

Лучший телефильм: «Ребел-Ридж»

Лучший зарубежный сериал: «Игра в кальмара»

Лучший мультсериал: «Люди Икс 97»

Лучшее ток-шоу: «Джон Малейни представляет: Everybody in LA»