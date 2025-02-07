Режиссер «Американской семейки» поставит сериал с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном

Американский режиссер Джейсон Уайнер, работавший над сериалом «Американская семейка» и известный по фильму «Ода радости» с Мартином Фрименом, поставит комедию с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном. Об этом сообщил Deadline.

У десятисерийного проекта пока нет официального названия, но его выпустит стриминговый сервис Apple TV+ вместе со Skydance Television. Макконахи и Харрельсон сыграют в сериале названных братьев.

Актеры, как отмечают создатели шоу, исполнят роли по сути самих себя. По сюжету дружба двух приятелей столкнется с испытанием, когда их объединенные семьи попытаются жить вместе на одном ранчо в Техасе.

Уайнер срежиссирует несколько эпизодов сериала, в том числе пилотный. Дэвид Уэст Рид выступит шоураннером комедии, а также исполнительным продюсером. Другими продюсерами будут Макконахи, Харрельсон, Уайнер, Дэвид Эллисон, Дана Голдберг, Мэтт Танелл, Билл Бост и Джереми Плэджером.