Билл Скарсгард сыграет в «Смерти Робина Гуда»

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Шведский актер Билл Скарсгард, известный по фильмам «Носферату» и «Оно», снимется в картине «Смерть Робина Гуда» вместе с Мюрреем Бартлеттом («Белый лотос») и Ноа Джупом («Тихое место»). Об этом написал Deadline.

Проект выпустит студия А24 и режиссер Майкл Сарноски, известный по ленте «Свинья». Центральные роли в фильме исполнят Хью Джекман и Джоди Комер. Съемки начнутся в Ирландии в феврале.

«Смерть Робина Гуда» расскажет о потрепанном битвами мужчине, который борется со своим прошлым, полным преступлений и убийств. Однажды она оказывается тяжело раненым, и тогда его спасает таинственная женщина.