Оуэн Уилсон и Алан Ричсон снимутся в фильме «Бегун»

Американские актеры Оуэн Уилсон («Марли и я», «Семейка Тенненбаум») и Алан Ричсон («Министерство неджентльменских дел», «Призраки войны») снимутся в фильме «Бегун». Об этом написал Deadline.

Ленту поставит Скотт Во, автор «Круче некуда» и «На глубине 6 футов». Съемки пройдут в Австралии. В основу картины ляжет сценарий Томми Уайта и Майлза Хабли, который фигурировал в Черном списке лучших нереализованных проектов Голливуда.

«Бегун» расскажет о курьере Хэнке Мелоуне, у которого есть три часа, чтобы привезти орган для трансплантации в больницу, где его дожидается семилетняя девочка. Малышке требуется срочная операция, но на пути Хэнка встает лидер преступной группы.

Ричсон сыграет в фильме Хэнка. Уилсон сыграет Бена — медика, которого приходится перевозить и защищать курьеру. Ричсон также выступит сопродюсером проекта наряду с Тодом Гарнером, Дэном Спило, Марком Фазано, Джеффри Гринштейном и Деборой Гловер.

«Основательность истории и ее эмоциональная проработка уникальны», — отметил Гринштейн, представляющий продакшн-компанию A Higher Standard.