В Нью-Йорке продали скрипку Страдивари за 11,25 миллиона долларов

На аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке продали скрипку «Иоахим-Ма» работы Антонио Страдивари за 11,25 миллиона долларов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Страдивари изготовил скрипку в 1714 году. Он выполнил ее из кленового дерева. На корпус инструмента мастер нанес надпись на латыни: «Antonius Stradivarius Cremonenfis Faciebat 1714».

В XIX веке эта скрипка принадлежала музыканту Иозефу Иоахиму, другу композитора Иоганнеса Брамса — он владел ей с 1849 по 1885 год. В 1967 году инструмент купил скрипач Си-Хон Ма, он играл на ней вплоть до своей смерти в 2009 году.