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Актер Риккардо Скамарчо из «Джону Уика» хотел бы сыграть Печорина из «Героя нашего времени»

Вчера в 20:15
Фото: Jacopo Raule / Getty Images

Итальянский актер Риккардо Скамарчо, известный по фильмам «Джон Уик» и «Моди: Три дня на крыльях безумия», хотел бы сыграть Григория Печорина в экранизации романа «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова. Об этом он сказал в интервью «Ведомостям».

Скамарчо признался, что «немного знает» русских людей и любит их, а также российскую культуру. Ранее артист уже приезжал в Россию и хотел бы вернуться.

«Москва — просто фантастический город, я в ближайшее время планирую приехать еще раз», — поделился он.

Актер поговорил со СМИ в свете выхода в российский кинопрокат фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия», посвященного жизни художника Амедео Модильяни. Скамарчо сыграл знаменитого живописца.

Режиссером картины выступил актер Джонни Депп, известный по лентам «Эдвард руки-ножницы» и «Жанна Дюбарри». До «Моди» Депп поставил драму «Храбрец» в 1997 году, в ней главны роли сыграли он сам и Марлон Брандо.

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