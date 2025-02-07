Актер Риккардо Скамарчо из «Джону Уика» хотел бы сыграть Печорина из «Героя нашего времени»

Итальянский актер Риккардо Скамарчо, известный по фильмам «Джон Уик» и «Моди: Три дня на крыльях безумия», хотел бы сыграть Григория Печорина в экранизации романа «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова. Об этом он сказал в интервью «Ведомостям».

Скамарчо признался, что «немного знает» русских людей и любит их, а также российскую культуру. Ранее артист уже приезжал в Россию и хотел бы вернуться.

«Москва — просто фантастический город, я в ближайшее время планирую приехать еще раз», — поделился он.

Актер поговорил со СМИ в свете выхода в российский кинопрокат фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия», посвященного жизни художника Амедео Модильяни. Скамарчо сыграл знаменитого живописца.