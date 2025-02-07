Роберт Эггерс назвал «Вервольфа» своим самым мрачным фильмом

Роберт Эггерс, создатель хорроров «Ведьма», «Маяк» и «Носферату», рассказал, что предстоящий фильм «Вервольф» будет заметно страшнее его предыдущих работ.
«Это фильм о средневековом оборотне, и это самая мрачная вещь, которую я когда‑либо писал, несомненно», — поделился режиссер.
Он снимет картину по сценарию, написанному в соавторстве с Сьоном Сигурдссоном, с которым он ранее работал над «Варягом». Премьера запланирована на Рождество 2026 года.
Эггерс впервые публично обсудил «Вервольфа» во время общения с залом после показа «Носферату» в нью-йоркском Линкольн-центре.
Переосмысление классики ужасов с Лили-Роуз Депп, Уиллемом Дефо и Биллом Скарсгордом вышло на экраны 25 декабря. Картина получила хвалебные отзывы критиков и стала одной из самых громких новогодних премьер, заработав почти 170 млн долларов в мировом прокате.