Роберт Эггерс назвал «Вервольфа» своим самым мрачным фильмом

Роберт Эггерс, создатель хорроров «Ведьма», «Маяк» и «Носферату», рассказал, что предстоящий фильм «Вервольф» будет заметно страшнее его предыдущих работ.

«Это фильм о средневековом оборотне, и это самая мрачная вещь, которую я когда‑либо писал, несомненно», — поделился режиссер.

Он снимет картину по сценарию, написанному в соавторстве с Сьоном Сигурдссоном, с которым он ранее работал над «Варягом». Премьера запланирована на Рождество 2026 года.

Эггерс впервые публично обсудил «Вервольфа» во время общения с залом после показа «Носферату» в нью-йоркском Линкольн-центре.