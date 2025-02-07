Ричард Гадд начал снимать новый сериал под названием «Получеловек»

Шотландский актер и сценарист Ричард Гадд, создавший сериал «Олененок», приступил к работе над новым проектом Об этом сообщил Би-би-си.

Гадд сыграет вместе с Джейми Беллом («Билли Эллиотт», «Рокетмен») в шестисерийном сериале под названием «Half Man» («Получеловек»). Гадд также выступит сценаристом и исполнительным продюсером проекта.

Шоу расскажет о братьях Ниалле и Рубене, которые едва поддерживали отношения. Однажды Рубен неожиданно появляется на свадьбе Ниалла, и это приводит к взрыву насилия, которое напоминает героям об их прошлом.

Сериал охватит почти 40 лет жизни братьев, начиная с 80-х годов и по сегодняшний день. Зрители увидят взлеты и падения в их отношениях, а также все хорошие, ужасные, смешные и сложные моменты на их пути.

«„Получеловек“ запечатлеет дикую энергию меняющегося города — даже меняющегося мира — и попытается добраться до сути сложного вопроса… Что значит быть мужчиной?» — рассказали в пресс-релизе авторы проекта.