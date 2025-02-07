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Чаппелл Роан ответила на критику своей речи на «Грэмми» о поддержке молодых артистов

Сегодня в 19:04
Фото: Recording Academy / GRAMMYs

Чаппелл Роан ответила на критику своей речи на церемонии вручения «Грэмми», пишет Би-би-си.

Исполнительница «Pink Pony Club» получила награду в номинации «Лучший новый артист». Со сцены она призвала музыкальные лейблы оказывать больше поддержки начинающим музыкантам.

Хотя публика отреагировала на ее речь бурными аплодисментами, музыкальный директор Джефф Рабхан назвал Чаппелл «неискренней», поскольку она получает прибыль от индустрии, которую осуждает, добавив, что она «дико дезинформирована».

В своей колонке для The Hollywood Reporter он назвал певицу «слишком неинформированной, чтобы быть инициатором перемен, которым она стремится быть». Бывший сотрудник Atlantic Records, отметил, что лейблы «это бизнес, а не благотворительные организации», получающие долю прибыли в обмен на риск в работе с новыми артистами. Он добавил, что Чаппелл «больше не страдающий артист» и что «она должна что‑то с этим делать, а не просто говорить об этом».

В ответ певица сообщила, что пожертвовала 25 тыс. долларов на поддержку молодых артистов и призвала Джеффа сделать такой же взнос. «Давайте объединимся и посмотрим, сможете ли вы сделать то же самое», — добавила она, после того как сообщила о своем пожертвовании.

С сцены Чаппелл призналась, что всегда говорила себе, что если она когда‑нибудь получит «Грэмми» и у нее будет возможность обратиться к «самым влиятельным людям в музыке», она потребует, чтобы «лейблы и индустрия, зарабатывающие на артистах миллионы долларов, предложили им приемлемую зарплату и медицинское обслуживание».

Певица, которая впервые подписала контракт в 17 лет, рассказала, что она изо всех сил пыталась найти работу после того, как в 2020 году ее бросил лейбл, и не могла позволить себе медицинскую страховку.

«Это было так тяжело — чувствовать себя настолько приверженной своему искусству и ощущать себя преданной системой», — сказала она. Она добавила, что лейблы должны относиться к артистам как к «ценным сотрудникам». «У нас есть вы, но есть ли у вас мы?» — задалась вопросом артистка.

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