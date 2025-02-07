Йоргос Лантимос снимет триллер «Fatale»

Йоргос Лантимос, известный по «Лобстеру» и «Бедным-несчастным», поставит триллер «Fatale», адаптацию короткого романа Жана-Патрика Маншетта. Об этом сообщил блог The Film Stage.

Подробности кастинга пока неизвестны. Роман рассказывает о женщине-киллере по имени Эме Жубер. Холодная и расчетливая, она использует свою красоту и привлекательность как инструмент для манипулирования и устранения своих целей.

По сюжету героиня прибывает в небольшой портовый городок под видом наивной путешественницы. Вскоре Жубер начинает плести паутину интриг в попытке настроить коррумпированные верхушки города друг против друга. Однако со временем убийца понимает, что оказалась пойманной в свою же ловушку.

Как отмечают авторы блога, проект пока не привязан ни к одной студии, поэтому сроки производства остаются неизвестны.