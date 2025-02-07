Звезда «Олененка» Джессика Ганнинг снимется в фильме «Кристоферы» Стивена Содерберга

Английская актриса Джессика Ганнинг, известная по сериалу «Олененок», снимется в фильме «Кристоферы» Стивена Содерберга. Об этом сообщил Deadline.

Съемки картины уже начались в Лондоне. Лента расскажет о детях некогда известного художника, которые нанимают фальсификатора, чтобы завершить его незаконченные работы и затем продать их.

Сценарий проекта написал Эд Соломон, работавший с Содербергом над «Без резких движений» и «Замкнутым кругом». Финансированием фильма занялись Departament M, а исполнительными продюсерами стали Майкл Шефер и Майк Ларокка.

Помимо Ганнинг, в «Кристоферах» снимутся Иэн МакКеллен («Властелин Колец»), Михаэла Коэл («Черное зеркало») и Джеймс Корден («Выпускной»).